Corrireggio, tutto pronto per la 37 edizione. Barillà: ‘Quest’anno, tema guida, il mare’

Ambiente, sport e cultura, in un linguaggio sempre leggero ma non superficiale

La macchina organizzativa è partita da tempo. Nuccio Barillà, insieme a tutti i suoi collaboratori, a giorni presenterà in conferenza stampa quella che sarà la trentasettesima edizione della Corrireggio, appuntamento storico della nostra città, fissato come sempre per il 25 di aprile.

Una manifestazione che negli anni si è sempre evoluta e migliorata nel suo svolgimento, con un tema guida che ne caratterizza tutto il suo percorso. I dettagli ci vengono forniti dallo stesso Nuccio Barillà, che in fatto di entusiasmo e voglia di andare avanti ne ha davvero da vendere:

“Quella di quest’anno sarà la trentasettesima edizione della Corrireggio. Come succede ormai da sempre, al centro della manifestazione un tema guida che collega tutti gli avvenimenti che si svilupperanno in quindici giorni e che in realtà sono già partiti.

Gli appuntamenti nelle scuole con l’iniziativa sulla ricchezza del nostro mare, altre ancora in quel di Saline, poi al Liceo Classico con la raccolta della plastica all’interno dell’istituto ed un riconoscimento a chi riuscirà a raccoglierne in maggior numero.

Poi un collegamento con la Guardia Costiera che alla Corrireggio presenterà una sua campagna “Plastica free” molto importante e riconosciuta a livello nazionale. Anche sul piano della comunicazione ci saranno delle novità con un linguaggio più giovane rispetto al passato. Il filo conduttore sarà il mare: “Vista A..mare” che lega la vista del mare all’amore. Un invito a tutti, amministratori, cittadini a rivolgere lo sguardo verso il mare, una ricchezza che va valorizzata e lo sport in questo senso potrebbe dare un grande contributo.

Il mare come collegamenti, come bellezza, ma anche come pulizia e non come discarica. E poi ci occuperemo delle incompiute, andremo a fotografare il litorale tra appunto incompiute, degrado e ricchezza. Chi ama denuncia, chi ama dice la verità, insomma tutta una serie di iniziative che porteranno poi a quello che è ormai un appuntamento storico della città con la Corrireggio.

Una gara aperta a tutti, agonisti e non che mette insieme ambiente, sport, cultura, in un linguaggio sempre leggero ma non superficiale”.