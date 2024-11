Corrireggio: tra i valori dello sport e dell’ambiente e quelli della pace e della libertà. La staffetta partigiana e il premio 25 aprile.

È una adesione convinta e motivata quella di Legambiente alle celebrazioni del 25 aprile. Nasce dalla “profonda consapevolezza del legame fortissimo tra i valori che sono alla base della nostra visione e del nostro agire di ambientalismo sociale e militante con i valori fondanti dell’antifascismo, della democrazia, della libertà,della pace e della giustizia, che sono scaturiti dalla lotta partigiana che portò alla Liberazione”.Nella giornata della Festa della Liberazione si rinnova, in particolare, nella nostra città il gemellaggio trentennale tra la Corrireggio, la festa collettiva della gara podistica fatta di temi, di voci, di volti e di colori e il rito celebrativo, che si svolge annualmente presso la statua del Partigiano nella Villa Comunale, grazie al coordinamento puntuale e appassionato dell’ANPI. È un legame profondo e robusto che, anche quest’anno, ha trovato nella “staffetta partigiana” il filo ideale di congiunzione.Trent’anni fa l’idea di promuovere la Corrireggio proprio nella giornata del 25 aprile scaturì anche dal bisogno, che sentivamo, di rilanciare l’attenzione – che stava scemando – su questa giornata, riempiendola di contenuti nuovi: il diritto all’ambiente, allo sport, alla pace, alla socializzazione.Negli anni abbiamo evocato momenti e premiato protagonisti della lotta di Liberazione, ma abbiamo saputo guardare anche al presente e, soprattutto al futuro. È questo il significato del Premio Speciale “25 Aprile” assegnato quest’anno agli alunni della Istituto “Corrado Alvaro” di San Luca, “semi di una nuova cultura” e a Tiberio Bentivoglio, testimone di un irriducibile impegno contro la ‘ndrangheta e per la legalità.Oggi, come da tanti anni a questa parte, dunque, il 25 aprile resta per Legambiente certo una giornata di sport, ambiente e di festa, ma è anche un 25 aprile di lotta, di passione, d’impegno civile e di memoria. È bello ritrovarsi per le strade di Reggio, per dirlo. Per riaffermarlo, insieme ad altri, in questo modo così semplice e originale, ma allo stesso tempo profondo ed evocativo.Ufficio Stampa Legambiente Reggio Calabria (legambiente.rc@libero.it )Riferimenti telefonici: Nuccio Barillà 349.3438916 – Lidia Liotta 338.3554496