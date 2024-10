Corso per coach: a Soverato il tecnico Salvemini

Ripartono i corsi di aggiornamento per non placare la voglia di apprendere degli allenatori del basket in Calabria. Domenica 18 Novembre 2018 presso il PalaScoppa di Soverato è previsto un corso di aggiornamento per allenatori e preparatori fisici.

L’argomento è il seguente: “Collaborazioni e spaziature con palla in post basso in un sistema di gioco offensivo per squadre senior”. Il relatore sarà il Coach dell’Allianz Pazienza Cestistica San Severo Giorgio Salvemini allenatore del team capolista del girone C della Serie B.

Il relatore sulle nuove regola arbitrali, invece, sarà Gianvito Fontanella Molea, osservatore del mondo arbitrale regionale.