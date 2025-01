Reggio, corso di ‘Assistente educativo’ alla Coop. Libero Nocera. Aperte le iscrizioni

La Cooperativa Sociale “Libero Nocera” di Reggio Calabria è lieta di aprire le iscrizioni per l’edizione di gennaio 2025 del Corso di formazione per Assistente Educativo, un’opportunità imperdibile per chi desidera entrare a far parte del settore.

L’Assistente Educativo è una figura professionale fondamentale per il supporto agli alunni con disabilità, collaborando quotidianamente con docenti di classe e insegnanti di sostegno. Il suo ruolo va ben oltre il semplice affiancamento: è un punto di riferimento per l’alunno, aiutandolo a sviluppare la propria autonomia, promuovendone l’inclusione e sostenendo il raggiungimento degli obiettivi educativi e personali definiti nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Corso di assistente educativo alla Coop Libero Nocera

Il corso offerto dalla Cooperativa “Libero Nocera” ha una durata complessiva di 600 ore e un approccio pratico e teorico che permette ai partecipanti di acquisire tutte le competenze necessarie per affrontare con professionalità le sfide quotidiane di questa professione. Le lezioni in aula, per un totale di 188 ore, sono strutturate per fornire solide basi teoriche sulla normativa di riferimento, sulla pedagogia e sulle tecniche di comunicazione, mentre le restanti 412 ore sono dedicate alla formazione pratica sul campo, tra attività dirette e stage presso strutture educative e socio-assistenziali.

Possono partecipare al corso tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni e siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La quota di partecipazione è di €1.300,00, con possibilità di rateizzazione per rendere il percorso accessibile a tutti.

Al termine del corso, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste e superato con successo le prove di esame, otterranno un Attestato di Qualifica valido ai sensi della Legge 845/78, riconosciuto a livello regionale e nazionale. Questo attestato permette di operare professionalmente in ambito scolastico e socio-educativo, aprendo concrete opportunità lavorative.

Modalità di iscrizione e contatti

Le iscrizioni sono aperte presso la sede della Cooperativa “Libero Nocera”, in Via Modena 14, Reggio Calabria. La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice e accompagnata dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti.

Per maggiori informazioni e per chiarimenti, è possibile contattare la segreteria didattica ai numeri 0965.622926 o 3289708620, o via email a direzione@liberonocera.it. La segreteria è aperta il lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle 19:00 e il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00.

Non perdere l’occasione di diventare un professionista dell’assistenza educativa con la Cooperativa “Libero Nocera”!