Reggio, nuovo centro ‘Simone Neto Dell’Acqua’. Falcomatà: ‘E’ il campo con più ricordi al mondo’

“I lavori sono quasi ultimati e si respira già l’entusiasmo in vista della giornata di apertura, che sarà celebrata con una bellissima festa dello sport.”.

Così Giuseppe Falcomatà, nel suo ultimo post di questa mattina, comunica lo stato dei lavori, quasi completati del nuovo centro sportivo nel quartiere di Modena.

“Il nuovo centro sportivo è pronto ad accogliere atleti, appassionati e famiglie in un impianto che ha fatto la storia di Reggio Calabria. È proprio vero: questo è il campo con più ricordi al mondo. In questi giorni, sono arrivate centinaia di email e segnalazioni da parte di cittadini e appassionati che hanno voluto contribuire a ricostruire l’elenco delle gloriose squadre che hanno calcato questo storico terreno di gioco”.

“Tutti i nomi raccolti verranno riportati sul muro tra il campo e gli spogliatoi, come tributo permanente a chi ha fatto parte della storia sportiva di Ciccarello . Ecco l’elenco aggiornato:

Pro Sbarre, Us Arasì, Libertas Archi, Bar Amaranto, Fortitudo 1966, Brodolini Aics, As Sant’Anna, Polisportiva Stadio, Polisportiva Loreto, Armando Segato, Maestrelli, Centro Reggio Junior, Matteotti, I Barbieri, San Sperato, Diamante, Candelora, Indipendiente, Tremulini, Pro Ferrovieri, Modena, Condera, Ravagnese Audax, Catona, Cataforio, Omeca, Rapid Reggio, Real Saracinello, Dominante, Aquile San Bruno, La Bruzia, Gallicese, Fortitudo, Polisportiva Soccorso, San Giovannello, Santa Caterina , San Domenico, Calcio Sant’Elia, Club Amato, San Francesco, Real Reggio, Frassati, Rosalì, Chicco d’Oro”.

Se vi vengono in mente altri nomi – conclude Falcomatà – o squadre che hanno lasciato il segno in questo campo, scriveteli nei commenti: ogni contributo è prezioso per onorare al meglio la memoria sportiva di questo luogo”.