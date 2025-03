Campo di Ciccarello: al via la posa del manto erboso – FOTO

I lavori procedono in maniera spedita. L'inaugurazione fissata per il 3 di maggio

“Finalmente un impianto nel cuore della città torna a vivere, un campo che ha visto società storiche del calcio giovanile. Sarà un centro federale della FIGC, il secondo in Calabria dopo Catanzaro, ci stiamo lavorando insieme al presidente Mirarchi.“

“Ci tengo a dire che il campo di Ciccarello avrà un’anima importante perchè sarà intitolato alla memoria di Simone Neto Dall’Acqua, un ragazzo scomparso qualche anno fa per un male incurabile. Uno dei tanti figli di quell’impianto che ha fatto sognare tantissime generazioni. Verrà inaugurato il 3 maggio con una partita tra sindaci“.

Queste le dichiarazioni di qualche settimana addietro del sindaco Giuseppe Falcomatà riguardo la storica struttura di Ciccarello. I lavori procedono in maniera spedita e da questa mattina ha preso il via la posa del manto erboso sintetico di ultima generazione. Un impatto bellissimo per un impianto che sta per rivedere la luce dopo tanti anni di attesa.