Campo di Ciccarello: gli annunci del sindaco Falcomatà e l’intitolazione

Il primo cittadino nel corso di un recente Consiglio Comunale, aveva anticipato la data di inaugurazione dello storico campo di Ciccarello, impianto che attende di rivedere la luce ormai da diversi anni. Nel corso di “Pianeta Dilettanti“, il sindaco Falcomatà oltre a confermare l’apertura ufficiale, ha ufficializzato altre due notizie per le quali già se ne aveva conoscenza: “Finalmente un impianto nel cuore della città torna a vivere, un campo che ha visto società storiche del calcio giovanile. Sarà un centro federale della FIGC, il secondo in Calabria dopo Catanzaro, ci stiamo lavorando insieme al presidente Mirarchi.

Ci tengo a dire che il campo di Ciccarello avrà un’anima importante perchè sarà intitolato alla memoria di Simone Neto Dall’Acqua, un ragazzo scomparso qualche anno fa per un male incurabile. Uno dei tanti figli di quell’impianto che ha fatto sognare tantissime generazioni. Verrà inaugurato il 3 maggio con una partita tra sindaci. I ritardi? Perchè non sempre le cose vanno per come tu vorresti. C’è stato inizialmente un errore che ha comportato la necessità di rifare nuovamente il progetto. Si è atteso un pò per avere il parere del Coni e non per loro ritardi. Bisognava avere le risorse economiche, poi la rinuncia della ditta appaltatrice e per questo sono passati diversi anni”.