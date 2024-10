Corso istruttore di palestra: costi e termini di iscrizione

Ormai ci siamo, perchè è fissato per il primo di febbraio l’appuntamento con il corso di “Assistente di Sala” (istruttore di palestra) riconosciuto Coni ASC, che si svilupperà in otto sedute con lezioni di teoria e pratica tutti i fine settimana del mese.

A completamento del percorso, ad ogni corsista verrà consegnato un diploma che gli consentirà di poter esercitare attività di istruzione o assistenza in sala pesi che comprendono il potenziamento, la riabilitazione, l’ipertrofia, ed il ruolo di personal trainer.

All’apertura del corso (1° febbraio) saranno presenti Mauro Sassi professionista IFBB Pro e Cristiana Casoni professionista Bikini IFBB Pro due mostri sacri nel settore. Relazioneranno con i corsisti su tutto ciò che riguarda metodologie, tecniche, alimentazione, integrazione, psicologia positiva.

La partecipazione è aperta a tutti e sarà possibile assistere anche alla sola giornata in cui saranno presenti i campioni, quindi per il workshop del 1° di febbraio, ovviamente con una quota di adesione che avrà costi inferiori rispetto a quella del’intero percorso.

Il costo del corso è di euro 300,00 e gli organizzatori danno la possibilità di poter effettuare il pagamento attraverso un acconto di euro 150,00 ed il saldo alla metà di febbraio. Per chi è interessato alla sola partecipazione al Workshop di aggiornamento che si terrà in concomitanza con l’inizio del corso, quindi il primo di febbraio, con i docenti professionisti Mauro Sassi e Cristiana Casoni, il costo è di euro 50,00 con relativo rilascio dell’attestato. Inoltre a tutti i partecipanti la Yamamoto darà in omaggio un gadget. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 28 di gennaio del 2020.

Il corso si terrà a Reggio Calabria con i seguenti orari: 9-13 e 15-17. Per informazioni rivolgersi al responsabile tecnico regionale Franco Mazzotta: 388.7595963

oppure inviando e-mail: francomazzotta66@libero.it