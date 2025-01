Medicina a Reggio, Scaffidi e Costarella (GOM): ‘Non è più un sogno.

La creazione di un corso di laurea in Medicina a Reggio Calabria torna al centro del dibattito, grazie all’incontro interistituzionale che si è svolto questa mattina presso il Grande Ospedale Metropolitano.

Il direttore generale, Gianluigi Scaffidi, e il direttore sanitario, Salvatore Costarella, hanno illustrato i progressi compiuti finora, sottolineando l’importanza di unire le forze istituzionali e universitarie. Un progetto che, se portato a termine, potrebbe offrire nuove opportunità di formazione e lavoro a tanti giovani calabresi intenzionati a specializzarsi nel settore medico.

«Oggi non è altro che il proseguimento di un progetto iniziato nel marzo scorso su input del Presidente della Regione, il quale ha visto in questa città un ospedale di qualità e ha pensato di istituire qui la Facoltà di Medicina. Paradossalmente, una Facoltà di Medicina “di Reggio Calabria” già esiste, ma ha sede a Catanzaro. Abbiamo bisogno del concerto di tutte le università calabresi perché da soli non si fa nulla, ed è proprio questo l’obiettivo del tavolo tecnico», spiega il direttore generale Gianluigi Scaffidi.