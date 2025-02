Pilone by Rare: la location perfetta per ogni occasione. Il party di Carnevale e l’8 marzo

Il Pilone by Rare si conferma ancora una volta il punto di riferimento per chi desidera vivere serate di divertimento, spettacolo e ottima cucina in una location esclusiva con vista sullo Stretto di Messina. Con un calendario ricco di eventi, il locale si prepara a celebrare il Carnevale e la Festa della Donna con due appuntamenti imperdibili, tra musica dal vivo, cene speciali e intrattenimento di alto livello.

28 febbraio: Dinner Show e DJ Set con Trisvago Eventi

Ad aprire il lungo weekend di festa sarà il Dinner Show e DJ Set di venerdì 28 febbraio. Un evento curato da Trisvago Eventi, che vedrà la partecipazione di Marco Pisani e Antonella Bramato, due artisti capaci di coinvolgere il pubblico con spettacolo e musica. La serata proseguirà con un DJ set che animerà il locale fino a tarda notte, garantendo divertimento e atmosfera esclusiva. Un’occasione perfetta per trascorrere una cena tra amici all’insegna della buona musica e dell’intrattenimento di qualità.

1° marzo: The Dinner Show – Carnival Edition

L’atmosfera gioiosa e travolgente del Carnevale prenderà vita al Pilone by Rare con The Dinner Show – Carnival Edition, un evento che unirà la convivialità di una cena con l’energia della musica dal vivo.

Protagonisti della serata saranno I Briganti Italian, band che saprà coinvolgere il pubblico con un repertorio trascinante e perfetto per festeggiare il Carnevale con il giusto spirito.

Il locale propone due formule per partecipare all’evento:

Cena con giropizza a 30 euro, per chi desidera gustare una selezione di pizze in un’atmosfera vivace e informale.

a 30 euro, per chi desidera gustare una selezione di pizze in un’atmosfera vivace e informale. Ingresso post cena per la serata disco a 15 euro, comprensivo di drink, per chi vuole unirsi alla festa e godersi lo spettacolo musicale.

Un’occasione per vivere un Carnevale all’insegna del buon cibo e del divertimento, in una cornice elegante e suggestiva.

8 marzo: Festa della Donna con Rocco al Quadrato Band

Il Pilone by Rare dedica una serata speciale a tutte le donne, offrendo un evento pensato per celebrare questa giornata con spensieratezza e buona compagnia.

Sabato 8 marzo, il locale ospiterà la Rocco al Quadrato Band, gruppo che garantirà un intrattenimento musicale coinvolgente e perfetto per rendere la serata ancora più piacevole. Per la serata sarà disponibile sceglierà tra il menù pizzeria (€25) e quello ristorante (€35).

Tra piatti prelibati, musica e un’atmosfera festosa, l’evento della Festa della Donna al Pilone by Rare sarà l’occasione ideale per trascorrere una serata all’insegna dell’allegria e della convivialità.

Pilone by Rare: la location perfetta per ogni occasione

Oltre agli eventi speciali in programma, il Pilone by Rare è anche la scelta perfetta per organizzare eventi privati, come compleanni, lauree, battesimi e anniversari. Con un servizio impeccabile e una proposta gastronomica versatile – che spazia dal giropizza ai menù di carne e pesce – il locale è in grado di soddisfare ogni esigenza, offrendo un’esperienza unica e su misura.

Per informazioni e prenotazioni sugli eventi o per organizzare una serata privata, è possibile contattare il numero 3294307912.