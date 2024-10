Cosenza: l’ex Dionigi parla della Reggina e del suo passato in amaranto

Lo si è scritto nei giorni scorsi. Due grandi bomber indimenticati del passato saranno contemporaneamente presenti al Granillo. Nicola Amoruso invitato dalla società amaranto ad assistere al derby, Davide Dionigi sulla panchina del Cosenza. Queste le sue parole in conferenza stampa: “La Reggina sviluppa la propria manovra in maniera veloce, in ripartenza è micidiale ed ha un organico straordinario. E’ una di quelle squadre che ambisce a traguardi importanti. A volte conta poco la maniera in cui si vince, preferisco conquistare i tre punti evidenziando grande cinismo. Il passato non si può dimenticare specie quando è ricco di ricordi belli. Per me lo è altrettanto tornare a Reggio Calabria con i colori rossoblu. In questo momento la concentrazione è rivolta esclusivamente al presente, abbiamo le idee chiare sulla partita che ci attende”.

Leggi anche