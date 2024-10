Cosenza: l’ex Davide Dionigi vince contro il Como e lancia la sfida alla Reggina

Undici punti in classifica e quinto posto per il Cosenza dopo la vittoria ottenuta sul Como. Rossoblu capaci di soffrire ma anche di sfruttare al massimo le poche occasioni capitate in partita. Mister Dionigi, dopo l’analisi del match, ha parlato anche del prossimo confronto con la Reggina, molto sentito dalla tifoseria e per lui decisamente particolare. Dichiarazioni riportate da tifocosenza.it:

“Il derby? Ci teniamo per i tifosi”

“La partita con la Reggina? Andremo ad affrontare la capolista del momento. Ma in questa prima fase abbiamo già affrontato Benevento, Parma, Como, Ternana tutte squadra di spessore. Noi abbiamo sempre lottato con tutte, anche con il Bologna in Coppa Italia. Eppure, lo torno a dire, ci manca anche qualche punticino, vedi con il Bari nel primo tempo. Noi dobbiamo continuare su questa identità e sicuramente ce l’andremo a giocare anche a Reggio tenendo presente che è un derby e noi ci teniamo, per la gente di Cosenza. Dobbiamo arrivarci nelle migliori aspettative, e questo è il modo migliore. Io sono molto contento soprattutto per i ragazzi, perché se lo meritano reduci da dieci giorni nel corso dei quali hanno lavorato tosto. Un allenatore ha tanta gioia per una vittoria non tanto per il risultato personale ma per quello che i calciatori ci hanno messo durante la settimana”.