Modena-Reggina: la probabile formazione amaranto. I dubbi di Inzaghi

Torna il campionato dopo la sosta e per la Reggina c’è la trasferta di Modena. Tradizione da sfatare e piccole preoccupazioni che hanno accompagnato in questo percorso di avvicinamento Pippo Inzaghi. In conferenza stampa pre gara il tecnico ha mostrato quelle classiche perplessità che si hanno subito dopo una sosta, ma anche dei dubbi sull’undici iniziale da mandare in campo. Le attenzioni sono rivolte ai due reduci dagli impegni con le rispettive nazionali quindi Rivas e Fabbian, elementi che l’allenatore ritiene essenziali, consapevole comunque che Cicerelli ed Hernani scalpitano per un posto da titolare.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Colombi, Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian (Hernani), Crisetig, Majer; Canotto, Menez, Cicerelli (Rivas). All. Inzaghi