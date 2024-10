Serie B: vittoria pesante per il Cosenza. Il programma e la classifica

Cinico ed a tratti anche spietato il Cosenza di Davide Dionigi. I numeri del match sono tutti a favore del Como, il risultato, però, pende decisamente dalla parte del Cosenza. La squadra rossoblu vince per 3-1 ed avanza in classifica, esordio amaro, invece per l’allenatore Longo e compagine lariana sempre più giù.

Il programma della giornata

Cosenza – Como 3-1

Bari – Brescia

Cagliari – Venezia

Cittadella – Ternana

Modena – Reggina

Palermo – Sudtirol

Parma – Frosinone

Spal – Genoa

Perugia – Pisa

Domenica 2 ottobre

Benevento – Ascoli

La classifica

Reggina 15

Brescia 15

Frosinone 12

Bari 12

Cosenza 11

Genoa 11

Cagliari 10

Ternana 10

Parma 9

Spal 9

Ascoli 8

Cittadella 8

Benevento 7

Palermo 7

Sudtirol 7

Venezia 5

Perugia 4

Modena 3

Como 3

Pisa 2