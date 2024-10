Cosenza: Guarascio non risponde al telefono e il Ds Gemmi va ad Empoli

Un’altra stagione vissuta tra alti e bassi, ma un finale di campionato di livello, vittorie decisive in tutti gli scontri diretti e soprattutto la straordinaria abilità realizzativa di Tutino hanno regalato al Cosenza la possibilità di rimanere ancora in cadetteria. L’ennesimo successo anche del presidente Guarascio ripetutamente contestato dai propri tifosi, ma coerente e deciso a percorrere la propria strada e soprattutto con quella capacità di rialzarsi sempre quando sembra ormai finita. E nella logica delle sue strategie, c’è anche il cambio continuo di allenatori e direttori sportivi. A proposito di quest’ultima figura, nonostante il desiderio più volte manifestato dal DS Gemmi di dare seguito alla sua esperienza in rossoblu, si è deciso di cambiare anche stavolta, tanto da indurre lo stesso Ds ad accettare una allettante proposta giunta dalla serie A, passaggio ufficiale all’Empoli. Un vicenda che i colleghi di tifocosenza.it raccontano nei dettagli:

“La rottura definitiva con Gemmi si è consumata nella giornata di ieri, giovedì 6 giugno 2024 quando il presidente Guarascio non avrebbe risposto all’ennesima telefonata del direttore sportivo. Che il dirigente napoletano volesse rimanere in rossoblù, lo sanno anche le pietre. Il suo obiettivo era quello di proseguire il percorso di crescita cominciato due stagioni addietro, con la prospettiva di provare a realizzare qualcosa di molto, molto importante come lo stesso ormai ex direttore sportivo avrebbe confidato a persone a lui vicine. A quel punto lo stesso Gemmi ha dovuto prendere atto della decisione di Guarascio, per virare in direzione Empoli”.