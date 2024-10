Cosenza, Occhiuzzi: ‘Grande partita del nostro portiere, sono felice per lui’

"Avevamo lavorato per sfruttare determinate situazioni ma in campo non siamo riusciti ad applicarle"

Roberto Occhiuzzi, tecnico del Cosenza, è intervenuto in sala stampa a seguito della gara del Granillo terminata 0-0:

“Sono felice per il nostro portiere Falcone, ha fatto il suo dovere. Avevamo lavorato per sfruttare determinate situazioni ma in campo non siamo riusciti ad applicarle. Dovevo essere più bravo io a trasferire determinati concetti“.