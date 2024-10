Reggina, Toscano: ‘Siamo in credito, ci riprenderemo questi punti che ci mancano’

Il tecnico della Reggina, Domenico Toscano, è intervenuto in sala stampa a seguito del match contro il Cosenza terminato sullo 0-0.

“Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo tirato in porta 25 volte. Se c’era una squadra che doveva vincere era la Reggina. E’ stato molto bravo il loro portiere, ai quali faccio i complimenti. Al momento siamo in credito, e questi punti che meritavamo ampiamente ci ritorneranno. Dobbiamo migliorare in allenamento.

Abbiamo calciatori con determinate caratteristiche e noi ce li teniamo ben stretti. Faranno grandi cose.

Ci manca la spinta del pubblico, ma oggi 1000 spettatori li abbiamo sentiti vicini.

Menéz trequartista? A volte capita. Non è un attaccante fisso.”