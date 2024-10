Cosenza-Reggina: la probabile formazione rossoblu. Difesa senza i pilastri

Tante assenze in casa cosentina, ma dalla cintola in su squadra molto pericolosa. C'è l'ex Situm

Mister Zaffaroni dovrà fare i conti con tantissime assenze, il reparto più colpito quello difensivo. Nonostante questo il tecnico in conferenza stampa ha cercato di sdramatizzare, motivando i suoi calciatori e indirizzando molto quello che dovrà essere l’atteggiamento della squadra sull’agonismo. Se dietro esistono problemi oggettivi, da centrocampo in su il Cosenza può contare su elementi di qualità e quantità come Carraro. Palmiero, Situm, Corsi, Caso e Gori.

Leggi anche

La probabile formazione del Cosenza

COSENZA: Vigorito, Venturi, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero, Florenzi, Corsi; Caso, Gori. All. Zaffaroni