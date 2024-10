Verso Cosenza-Reggina: quattro rossoblu fuori causa. Amaranto al completo

I due tecnici oggi in conferenza stampa, parlerà prima mister Aglietti

“Allenamento pomeridiano per i Lupi al Centro Sportivo “Real Cosenza”. Nel programma odierno attivazione in palestra, torelli e partitina finale su porzione ridotta di campo. Fermi i calciatori Väisänen, Tiritiello, Boultam ed Eyango“. Questo il report diramato sul sito ufficiale della società rossoblu.

Leggi anche

Mister Zaffaroni parla dopo Aglietti

Il tecnico Zaffaroni, che parlerà alle 14 in conferenza stampa, è alle prese con una difesa da ricostruire con l’inserimento di qualche giovane, ma può contare su una squadra che soprattutto in casa è al momento imbattibile. Su cinque gare disputate il Cosenza ne ha vinte quattro e pareggiata una. Poco prima, alle 12,30, sarà mister Aglietti ad incontrare i giornalisti. Per la Reggina organico al completo, tranne sorprese dell’ultima ora.