Reggina: i diversi dubbi di Aglietti sulla formazione che si opporrà al Cosenza

Incontri ravvicinati… di serie B. Prima della nuova sosta l’ultimo impegno della Reggina nel derby di Cosenza. Si gioca in anticipo e questo comporta un accorciarsi dei tempi di recupero rispetto al consueto programma, per gli amaranto si tratta della quarta gara in dodici giorni, non poco.

Meglio subito in campo?

Insieme alla necessità di recupero dei calciatori, il gruppo guidato da Aglietti deve assorbire anche la prima sconfitta stagionale subìta al Granillo appena tre giorni addietro contro il Cittadella. I calciatori dicono sempre sia meglio tornare in campo nell’immediato per scaricare la rabbia agonistica. Intanto il tecnico dovrà fare una serie di valutazioni, partendo sicuramente da quanto visto nell’ultima gara, poi sulla condizione fisica generale ed anche sulle scelte più opportune rispetto all’avversario che si andrà ad affrontare.

Tanti dubbi sull’undici iniziale

Cominciando dal portiere. Le prestazioni di Turati oggi ci dicono che sarà molto difficile ricollocarlo in panchina, allo stesso tempo mister Aglietti dovrà ovviamente gestire chi prima per squalifica e poi per scelta è rimasto fuori e cioè l’esperto Micai. La linea difensiva sembra quella più sicura e quasi intoccabile, l’unica valutazione potrebbe essere fatta sull’impiego di Loiacono o Lakicevic, dipende da quella che vuole essere l’impostazione tattica del match. Attenzione a Di Chiara diffidato. In mezzo torna Crisetig e potrebbe rifiatare Hetemaj in favore di Bianchi. E poi i soliti dubbi sulle corsie esterne. Rivas è in flessione, Bellomo sta dando il massimo in fatto di rendimento ma non riposa da tempo, Ricci spera di ritrovare la titolarità, mentre Cortinovis dopo l’esperimento non riuscito come centrocampista centrale, rimane il jolly per Aglietti sul fronte offensivo. Montalto insidia Galabinov, da capire se anche a Cosenza ci sarà posto nell’undici iniziale per Menez.