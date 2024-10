Cosenza, Zaffaroni: ‘Reggina squadra di vertice. Ce la giochiamo sull’agonismo’

Dopo mister Aglietti è il momento di Zaffaroni. Il tecnico del Cosenza presenta il derby:

Reggina grande squadra

“C’è stato poco tempo per preparare questa partita essendo ravvicinata con quella di Lecce. E’ una partita sentita soprattutto dall’ambiente, la cosa che dovremmo fare e recuperare le energie e produrre una partita tosta, di determinazione, contro una di quelle squadre in cima alla classifica. La Reggina ha grande qualità e tante individualità, match tirato dal punto di vista agonistico, noi dovremo riuscire a ricaricare le energie”.

Le difficoltà degli infortuni

“Le prime due gare sono state condizionate dal fatto che non eravamo pronti, quindi statistiche viziate da questo. Mi dispiace che dentro la rosa ci siano giocatori che vengono da infortuni che pensavamo di risolvere prima. Questo mi porta a spostare alcuni calciatori in determinate zone del campo, anche se lo stanno facendo molto bene. Il mercato degli svincolati? In questo periodo è molto difficile, anche perchè non li troveremmo pronti. La Reggina è attrezzata in tutti i reparti e noi cercheremo di controbattere colpo su colpo, chi andrà in campo sa quello che deve fare, nessun cambiamento tattico, ma tanto agonismo.