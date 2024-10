Countdown Locri: Serie D sempre più vicina. Anche il “Comunale” pronto a rifarsi il look

Dodici punti di vantaggio a dieci giornate dal termine di un campionato, fino ad oggi, dominato. L‘A.C. Locri 1909 prosegue il suo trionfale ruolino di marcia e, dopo il successo interno contro il Trebisacce, inizia a preparare lo champagne.

In riva allo Jonio, infatti, si respira un’aria carica d’entusiasmo: il ritorno nel massimo campionato dilettantistico nazionale, ormai, sembra una semplice questione temporale. Davvero irrealistico, infatti, pensare che Iervasi e compagni possano dilapidare il vantaggio costruito in questi due terzi di stagione. Senza contare, inoltre, la Coppa Calabria messa in bacheca a fine dicembre scorso.

Nelle prossime settimane, presumibilmente nella prima decade di marzo, dovrebbero poi partire i lavori di restyling dello stadio “Comunale”. L’impianto della cittadina ionica, infatti, a prescindere dalle vicende sportive inerenti la compagine amaranto verrà rimesso completamente a nuovo.

L’intervento principale riguarderà il terreno di gioco che sarà dotato di un manto erboso sintetico d’ultima generazione. Poi ulteriori migliorie verranno apportate agli spalti, con il posizionamento di nuovi seggiolini in tribuna.