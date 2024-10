Saccomanno (Lega): “Caos Covid in Calabria, rischi sanitari enormi”

“I presidi in ordine sparso, i sindaci chiudono in autonomia, le scuole possibile nuovo pericoloso focolaio, ospedali sempre più in difficoltà, ricoveri al 35%, aumento spropositato di positivi, tante vittime, sistemi sanitari nel caos. Questo è il quadro attuale della Calabria, pur cercando il Commissario alla Sanità, con incommensurabile impegno, di trovare soluzioni e bloccare l’avanzata del virus.

Ma, il sistema sembra ormai saltato. Specialmente dopo che i tamponi vengono anche eseguiti personalmente dalle persone che, naturalmente e spesso, non segnalano alcuna positività e, se non vi sono sintomi evidenti, continuano a svolgere le loro attività non curanti dei possibili contagi”.

Il Commissario Regionale della Lega, avv. Giacomo Francesco Saccomanno, invita ad alzare l’attenzione in Calabria in relazione al Covid e le problematiche sofferte nel campo della sanità.