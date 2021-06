Covid, i dati sul piano vaccinale in Calabria: Reggio ultima

In quasi tutte le fasce d'età, Reggio ultima città in Calabria. Meglio i dati delle seconde dosi

La Protezione Civile ha reso noti i dati sul piano vaccinale in Calabria. Purtroppo, Reggio Calabria è ultima in quasi tutte le fasce d'età di somministrazione, la situazione migliora leggermente per quanto riguarda le seconde dosi.

La percentuale complessiva che racchiude tutte le fasce d'età della prima dose vede Vibo Valentia prima in Calabria con il 71%, seguita da Crotone con il 64% e Catanzaro con il 61%. Cosenza con il 50% è leggermente davanti a Reggio Calabria, ultima con il 49% di prime dosi somministrate.

La forbice ampia che separa Reggio dalle altre città calabresi è soprattutto nella fascia degli over 80: solo il 71% per Reggio, ultima, con Catanzaro prima con ben il 90%, a seguire le altre città tutte attorno all'85%.

I dati relativi a Reggio Calabria migliorano se circoscritti alla seconde dosi. Quasi equivalente il dato a tutte le città calabresi rispetto alle somministrazioni complessive: prima Vibo Valentia con il 26%, a seguire Reggio con il 25%, Catanzaro e Cosenza con il 24%. Reggio per una volta trova la vetta, è prima per seconde dosi somministrate alla fascia d'età 70-79, con il 54%, davanti a Vibo Valentia (49%) e le altre città calabresi.

Per quanto riguarda le seconde dosi alla fasce d'età più giovani, il dato relativo alle città calabresi è praticamente sovrapponibile. Tutte attorno al 15% per la fascia 40-49 anni, città calabresi appaiate all'8% invece per la fascia d'età 12-39.