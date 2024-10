Cozza a Sky: ‘Vincere con la Reggina è una cosa che non si può raccontare’

Un’altra grande serata, la quarta a Reggio Calabria, in compagnia di Sky Sport con ‘Calciomercato l’Originale‘. Sempre numeroso il pubblico sugli spalti e grandi ospiti sul palco. Nella serata di ieri, insieme al conduttore Alessandro Bonan, i giornalisti Marco Bucciantini e Veronica Baldaccini, poi gli acclamatissimi Beppe Bergomi e l’ex capitano della Reggina Francesco Cozza. Visibilmente emozionato quest’ultimo quando la platea ha intonato il suo nome, dopo aver mostrato sugli schermi i tanti gol segnati con la maglia amaranto e a domanda sulle sue sensazioni ha risposto: “Sin da piccolo è stato sempre il mio sogno giocare con la maglia della Reggina. Sono riuscito a farlo addirittura in serie A e segnato anche gol importanti. Ho avuto la gioia e il piacere di vincere per due volte il campionato e vi posso dire che sono sensazioni ed emozioni che non si possono raccontare. Dopo la prima storica promozione in serie A, a Reggio Calabria si è festeggiato per giorni e quando abbiamo incontrato i tifosi sul lungomare, si vedeva dal palco un fiume di persone, forse duecentomila. Cose indescrivibili“.