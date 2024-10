Il post di Francesco Cozza dopo l’intervista che ha scatenato la rabbia dei tifosi amaranto

"Non è la mia Reggina. Non vedo grinta, passione e sete di vincere che avevamo noi"

Sta facendo molto discutere in modo particolare sui social, l’intervista rilasciata da Francesco Cozza riguardo il suo desiderio di vedere il Siracusa promosso in serie C. Ricordiamo che gli aretusei competono con la Reggina nello stesso girone. L’ex capitano amaranto ha scritto sul proprio profilo social:

“Tengo a precisare, rispetto all’intervista da me resa in occasione della disputa Locri-Siracusa, che quanto da me detto non era finalizzato ad offendere la Reggina ed i tifosi.

Per il ruolo che rivesto dovrei astenermi dal dire, ma a malincuore affermo che questa NON È LA MIA REGGINA! Non vedo la grinta, la passione e la sete di vincere che avevamo noi, anni orsono.

Nonostante ciò, se la Reggina dovesse vincere il campionato, ne sarei felice perché Reggio merita anche più che questo“.