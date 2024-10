Cozza: ‘Farò il tifo per il Siracusa, vincerà il campionato’

Dichiarazioni che hanno provocato la reazione dei tifosi della Reggina, quelle rilasciate dall’ex amaranto Francesco Cozza ai microfoni di Tris Siracusa, al termine della sfida vinta dal suo Locri contro gli aretusei: “Una prova importante, abbiamo meritato la vittoria ma non credo che questo sia il vero Siracusa. Il Siracusa darà soddisfazioni e alla lunga potrà vincere questo campionato. Anzi, nella sconfitta possono essere comunque contenti perchè la Scafatese ha pareggiato. Io farò il tifo per il Siracusa e sono contento per noi, non posso dire altro.

Noi dobbiamo fare un campionato puntando ad arrivare il più in alto possibile anche se davanti a noi ci sono quattro-cinque squadre più forti, ma ce la giocheremo alla pari con tutti”.