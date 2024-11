Crea la tua storia con Pandora nella Gioielleria Paolo Vale

di Federica Geria – Pandora, famosa casa Danese, dal 1982 produce gioielli dal design moderno: bracciali, charms, anelli, orecchini, collane e pendenti, rifiniti a mano e realizzati esclusivamente con materiali preziosi.Caratteristica distintiva del marchio è la componibilità, che offre ad ogni donna l’opportunità di possedere un gioiello, personalizzato, diverso da tutti gli altri e quindi unico.Fulcro della collezione è il bracciale Moments: “La vita è piena di momenti speciali. Ognuno racconta un piccolo tratto di una storia, quella di ogni donna. Pandora vuole celebrare questi momenti, rendendoli eterni in un gioiello”.Grazie agli originali charms inseriti nei bracciali d’oro, argento, pelle e tessuto, è possibile creare numerosissime combinazioni che rispecchino il nostro stile, la nostra personalità e che raccontino in qualche modo il nostro percorso.A Reggio Calabria, in via Sbarre Centrali numero 14, l’elegante gioielleria “Paolo Vale” , ci propone alcune collezioni Pandora.Tra luci e angoli dedicati, all’interno del locale, puoi scegliere lo charm che più rappresenta la tua idea di amore,amicizia, famiglia, passione o meglio raffigura in un simbolo ciò in cui ti identifichi.Accolti dalla professionalità e cortesia del personale, liberate la fantasia e fate emergere un po’ della vostra anima attraverso i bracciali componibili Moments.”Sono gioielli concepiti per esprimere la creatività e l’individualità di ogni donna”: impossibile farne a meno!VISITA ADESSO LA PAGINA FACEBOOKVISITA ADESSO IL SITO