Cresce l’attesa per il concerto di Elisa al PalaCalafiore

Dopo i primi due dei tre grandi eventi “al femminile” organizzati dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese al PalaCalafiore di Reggio Calabria, con Emma Marrone e Alessandro Amoroso, grande è l’attesa in riva allo Stretto per il prossimo concerto, sempre in esclusiva regionale: lunedì 6 dicembre sarà infatti il turno di un’altra straordinaria voce del panorama leggero nazionale, Elisa.

Senese e la Esse Emme Musica hanno pensato anche ai tanti fan della città di Catanzaro e della provincia che ai due eventi già svolti avevano sottolineato le difficoltà a raggiungere Reggio Calabria per assistere agli spettacoli: per andare incontro a loro e a tutti coloro che vorranno assistere al concerto del 6 dicembre, saranno messi a disposizione, gratuitamente, dieci pullman che dal capoluogo di regione porteranno i fan direttamente al PalaCalafiore.

Anche al palazzetto reggino, Elisa porterà in scena un live esclusivo entusiasmando il pubblico con i suoi più grandi successi e alcuni brani estratti dal suo ultimo disco, “On”, che dà il nome al tour: tra tutte le canzoni spicca sicuramente “No hero” che si è aggiudicata il titolo di brano italiano più suonato dalle radio nel primo semestre del 2016 (dati EarOne).

“On” è un album dal sound pop, potente e moderno, che si mischia al soul, all’elettronica, fino ad attingere a sonorità anni ’80 e che attraverso tredici brani esplora diversi generi ed esprime tensione emotiva, ritmo ed energia. L’album è stato certificato Oro, mentre il singolo “No hero” è Platino con oltre 20milioni di visualizzazioni su YouTube.

A Elisa, come alle sue colleghe che l’hanno preceduta al PalaCalafiore, sarà consegnato un riconoscimento realizzato dal maestro orafo Michele Affidato. Si tratta del premio Pitagora d’argento, dedicato al filosofo e matematico fondatore della Scuola pitagorica nella antica Kroton.

I biglietti per assistere all’unica data calabrese del tour di Elisa sono già disponibili attraverso il circuito Ticket Service, partner di TicketOne, nei punti vendita abituali e online. I prezzi dei biglietti sono i seguenti: parterre in piedi 38€, tribuna alta centrale numerata 70€, tribuna alta numerata 60€, tribuna alta laterale numerata 50€, tribuna alta laterale numerata visibilità limitata 36€.