Il bilancio: Criscitiello durissimo contro il Bari e De Laurentiis

Nel suo editoriale su TMW, il noto giornalista Michele Criscitiello non si risparmia nelle critiche al Bari ed al suo presidente De Laurentiis. Investimenti pesanti e l’arrivo di giocatori anche dalla serie A non sono stati sufficienti ad avere un rendimento migliore, rispetto ad una Reggina che ha sicuramente speso meno, ma che nel corso della stagione ha stradominato, conquistando la promozione diretta e tanti record. Questo il passaggio di Criscitiello: “Annata da cancellare per la famiglia De Laurentiis anche per lo scempio di Bari. Collezione di figurine, in C, di calciatori senza benzina. Strapagati e battuti da una banda di giovani ragazzi rampanti a Reggio Emilia. Soldi buttati, obiettivo fallito. Qualcosa non quadra nella gestione tecnica in casa De Laurentiis”.

