Granillo, ing. Sapia: ‘Pronti per la prima di campionato? Bella domanda. Precisazione sulle poltroncine’

Questione Oreste Granillo, lavori, riqualificazione e la vicenda poltroncine. A Buongiorno Reggina ospite il direttore dei lavori l’ingegnere Domenico Sapia: “Ho redatto un progetto che ha recepito tutte quelle che erano le prescrizioni fatte dalla Commissione di Vigilanza, parliamo di novembre-dicembre 2019. Previsione dei lavori 90 giorni, pensando alla chiusura del campionato ad aprile, si sarebbe espletata la gara d’appalto, inizio dei lavori a maggio e quindi a luglio avremmo completato tutte le attività previste dal progetto.

In mezzo c’è stata l’emergenza sanitaria che non poteva essere prevista e quindi tutto è slittato. La consegna dei lavori è avvenuta l’otto di luglio, rimanendo ferma la durata di novanta giorni. La capienza diminuirà per una questione di grandezza dei seggiolini e poi in Curva Nord tra il settore ospiti e quello locali, si è allargata la barriera che lo divide. Al momento non è prevista alcuna copertura, oltre quella già esistente.

Reggina in campo il primo sabato di ottobre? Bella domanda, ci stiamo adoperando per essere pronti per l’inizio del campionato. Magari può rimanere qualche attività ancora da svolgere ma di dettaglio. L’investimento per la realizzazione dei lavori è per 250mila euro circa. La tesatura dei cavi ha avuto una procedura a parte. Rimangono ancora diverse cose da fare. In occasione dell’ultima riunione che si è svolta, sono state recuperate altre somme per un ammontare di 200mila euro. 100mila serviranno per la sostituzione dei seggiolini della Curva Sud e gli altri 100 per tutte le prescrizioni fatte dalla questura e dall’ingegnere Carlo Longhi in occasione dell’ultimo sopralluogo.

Sulle poltroncine delle panchine vorrei fare una puntualizzazione. Nessun errore nell’ordine. Per motivi legati a ristrettezze economiche, solo una richiesta minore iniziale con le dodici previste, invece delle trentasette che ci sono state richieste successivamente visto l’allungamento delle panchine. I tempi si sono leggermente dilatati, ma la società che le produce ci ha garantito che i primi di settembre arriveranno”.