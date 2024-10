Nasce Tipicaly, la piattaforma e-commerce per le eccellenze calabresi

A causa dell’emergenza da Coronavirus, viviamo in un momento difficile. La piattaforma si occupa di consulenza per l’export di prodotti tipici nel mondo

È la piattaforma delle eccellenze. Si chiama Tipicaly il nuovo progetto della Magarò Consulting (magaroconsulting.com), l’azienda cosentina che si occupa di consulenza per l’export di prodotti tipici nel mondo, e ha come obiettivo quello di realizzare un e-commerce online dove le imprese del territorio (calabrese e non solo), specializzate nei campi del food e del beverage, possano competere sul mercato internazionale.

«Con la piattaforma di e-commerce Tipicaly – spiega l’ideatore del progetto Riccardo Magarò -, le aziende d’eccellenza potranno avere maggiore visibilità e, pertanto, il contesto di qualità in cui verranno inserite potrà essere strumentale ad implementare le vendite dei prodotti».

Molteplici, dunque, i vantaggi della piattaforma Tipicaly, attiva a partire dal prossimo mese di novembre. Tra questi c’è la rete di connessione tra imprenditori che ne deriva: si tratta della possibilità di essere notati dai buyer di tutto il mondo, insieme a quella, non meno fondamentale, di essere indicizzati su tutti i motori di ricerca e, ancora, di rinnovare la propria immagine.

«Quello attuale, a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus – continua Riccardo Magarò -, è un momento difficile per tutti, anche e principalmente per chi lavora nel mondo delle imprese e del commercio, della ristorazione. Di conseguenza, Tipicaly vuole essere anche un modo per aiutare aziende e imprenditori a recuperare le perdite a cui stanno andando incontro, un aiuto a sponsorizzare i relativi prodotti e a vendere le proprie tipicità, oltre che in Italia, pure all’estero, in particolar modo in Giappone e a Miami dove la nostra Magarò Consulting intrattiene rapporti con diversi buyer».

Su Tipicaly, con un semplice clic e grazie alle foto-descrizioni di aziende e prodotti presenti nonché ai servizi social promossi, tutte le distanze si annullano e diventa semplice scovare l’eccellenza di cui si è alla ricerca.