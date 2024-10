A Crotone apre lo sportello Sos Down

Sos Down, uno sportello d’informazione e ascolto per affiancare e sostenere le famiglie che, molto spesso, si ritrovano da sole ad affrontare le problematiche legate alla disabilità. Si tratta del nuovo progetto promosso dall’Associazione “Gli altri siamo noi”, nata nel 2013 grazie a un gruppo di genitori di bambini e ragazzi “diversi”, che sarà presentato venerdì 21 dicembre alle ore 10.30 presso la sede in Via P. Zito.

L’associazione, sempre attenta a sviluppare l’autonomia e la partecipazione attiva dei disabili nella società, ha riscontrato la necessità di garantire loro ma soprattutto alle famiglie un reale riferimento cui potersi rivolgere per qualunque esigenza.

Tutela dei diritti umani e civili delle persone con Sindrome di Down e disabilità intellettiva, tutoring familiare, consulenza psicologica ed educativa, costituzione di gruppi di auto mutuo aiuto: sono soltanto alcuni dei servizi che lo sportello SOS DOWN offrirà con operatori qualificati, ogni martedì dalle ore 10 alle ore 12 e mercoledì dalle ore 16 alle ore 17, all’interno del Centro Evita, sede de “Gli altri siamo noi”. Dunque, un altro sostegno diretto ed efficace affinché le famiglie possano migliorare le proprie competenze per gestire in modo sempre più autonomo il progetto di vita dei propri figli.