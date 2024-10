Crotone-Reggina: la probabile formazione amaranto. Attesa per l’attacco

Mister Aglietti ha evidenziato un pizzico di rammarico non potendo avere la possibilità di giocarsi la sfida con il Crotone con tutti gli effettivi. Non ci sarà Menez squalificato, Denis ed Adjapong fuori per infortunio ed il grande interrogativo rappresentato da Rivas, di rientro dal doppio appuntamento in sud America con la sua nazionale. Ed allora scelte quasi obbligate, anche se rimangono dubbi soprattutto sullo schieramento offensivo. Mister Aglietti potrebbe riproporre più o meno lo stesso schieramento visto in amichevole a Lamezia con l’attacco pesante e l’unico cambio rappresentato da Cionek per Regini.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Micai, Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Crisetig, Hetemaj; Bellomo; Montalto, Galabinov. All. Aglietti