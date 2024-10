Crotone, Zenga: ‘Se non pensassi di vincere la partita con il Milan me ne starei a casa’

Il Crotone prova a rialzare la testa dopo due sconfitte consecutive, anche se l’avversario ed il palcoscenico non rappresentano la situazione ideale per tornare a far punti. “L’interista” Zenga torna a S. Siro da allenatore dei rossoblu per sfidare il Milan e punta sull’orgoglio e la mentalità dei suoi ragazzi: “Ogni allenatore ha i suoi metodi ed i suoi principi negli allenamenti e nell’affrontare le partite. Bisogna tenere presente che quando subentri devi prendere in considerazione quello che c’è di buono e valutare in fretta quello che c’è da adattare al tuo pensiero.

Cerchiamo giocatori che abbiamo voglia di rilanciarsi, lottare, mettersi in gioco, sfidare chiunque, con fame e senso di appartenenza, chi non rientra in queste caratteristiche non ci interessa.

Se io non pensassi di vincere la prossima gara con il Milan me ne starei a casa, non rientra nella mia mentalità, giocatori che ho sono i più forti di tutti e disposti a fare partite contro chiunque.

La salvezza del Crotone passa attraverso un lungo percorso a tappe, dove possono essere raccolte anche delle gioie e soddisfazioni, ma ci vuole la giusta mentalità.

Rino Gattuso ha fatto qualcosa di interessante. Con l’Inter sono stati aggressivi, a Firenze erano un po’ stanchi a livello psicofisico, il Milan ha una classifica non consona alla qualità della squadra. A Gattuso auguro il meglio… ma dalla prossima gara, non da questa”.