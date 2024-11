“In cucina con…” l’iniziativa di Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38

Numerosi aspiranti e soci del Rotaract hanno dedicato la giornata a cucinare un tipico pranzo domenicale per le donne ospiti del centro

Un abbraccio caloroso. Questo è quello che il Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38 ha riservato alle ospiti del Centro Castellini lo scorso 24 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un’iniziativa che ha visto coinvolti numerosi aspiranti e soci del Rotaract, i quali, con grande entusiasmo, hanno dedicato la giornata a cucinare un tipico pranzo domenicale per le donne ospiti del centro.

Un evento di solidarietà e convivialità

Il pranzo preparato dai membri del Rotaract Sud Parallelo 38 è stato un momento speciale di condivisione, non solo di piatti ma anche di emozioni, storie e momenti di grande umanità. Le ospiti del Centro Castellini sono ragazze vittime di violenza e giovani madri in difficoltà, che trovano rifugio e supporto psicologico all’interno della struttura.

Il pranzo, oltre a essere un gesto di vicinanza, è stato anche l’occasione per ascoltare alcune delle dolorose storie di vita delle ospiti. Le testimonianze sono state un potente esempio di forza e resilienza, capaci di sensibilizzare e fare riflettere.

La collaborazione con la chef Vittoria Scordo e le Lady Chef

L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione della chef Vittoria Scordo, titolare di Victoria’s House, che ha messo a disposizione la sua scuola di cucina per l’occasione. Con grande solarità e disponibilità, la chef ha ideato un menù ricco e apprezzatissimo, coadiuvata dalle Lady Chef dell’APCR (Associazione Provinciale Cuochi Reggini): Paola Marino, Marianna Polimeni, Annamaria e Paola Puleio. La loro adesione all’iniziativa è stata immediata, e il loro contributo ha reso l’evento ancora più speciale.

Un passo avanti verso la sensibilizzazione

La volontà del Rotaract Sud Parallelo 38 di mettersi a servizio di una causa così importante nasce dalla consapevolezza che la violenza contro le donne è un problema strutturale e profondamente radicato nella società odierna.

Per combatterla è fondamentale parlarne, sensibilizzare e impegnarsi per conoscere questa crudele realtà e provare a porvi rimedio. Iniziative come questa, con il loro carico di empatia, amore e condivisione, sono un piccolo ma significativo passo verso un cambiamento positivo, dimostrando che insieme, anche con gesti semplici, si può fare una grande differenza.