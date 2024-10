‘Cucine da incubo’, Cannavacciuolo e Bastianich a Reggio Calabria

Da qualche giorno, a Reggio Calabria si ‘aggirano’ Antonio Cannavacciuolo e Joe Bastianich, due tra i personaggi più celebri del panorama televisivo in merito a programmi che si basano sulla cucina. Il motivo della visita è legata a’Cucine da incubo’, programma in onda dal 2013 e che viene trasmesso sul canale Fox Life. Nella nuova edizione infatti ci sarà spazio anche per un locale di Reggio Calabria, precisamente il ‘The Princess’ di Cannavò.

Cuoco stellato e personaggio televisivo che ha conquistato gli spettatori grazie alla simpatia campana e un ‘Physique du role’ riconoscibilissimo, Antonio Cannavacciuolo durante la sua carriera di chef è stato premiato con 2 stelle Michelin, 3 forchette della Guida Gambero Rosso nel 2003 e 3 cappelli della Guida de L’Espresso. Seguono altri riconoscimenti, tra cui il posizionamento tra i Foodie Top 100 Restaurants Europe nel 2013. Negli ultimi anni, è arrivata la popolarità grazie a diversi programmi televisivi e alcuni libri pubblicati.

Imprenditore attivo nel settore della ristorazione, Joe Bastianich dopo essere diventato giudice di MasterChef Italia, ha presentato anche altri programmi di Sky come Top Gear e partecipato a numerose trasmissioni sia in Italia che negli Stati Uniti, a tutti gli effetti sua vera patria. I due, dopo aver incontrato il sindaco Falcomatà, si sono intrattenuti con diversi fan per alcune foto.