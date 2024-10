Da Fratelli Barillà la Tesla Model 3, un gioiello di tecnologia e design

Da F.lli Barilla' - Servizi per l'auto potrai trovare (unico punto in Calabria) la fantastica Tesla Model 3. "Impossibile non amarla", le parole e le sensazioni di chi l'ha provata

Convenienza, comodità e sicurezza. ‘Fratelli Barillà’ servizi per l’auto è un vero e proprio ‘universo’ di servizi, che accompagna i clienti a 360 gradi in tutto il percorso.

Scelta della vettura ideale, consegna, tutti i servizi dalla carrozzeria alla meccanica e le revisioni. Un solo luogo, una galassia di servizi.

Tra le proposte offerte da Fratelli Barillà servizi per l’auto c’è anche la possibilità di noleggiare (unico punto in tutta la Calabria) la Tesla Model 3.

Si tratta di un vero un gioiello di tecnologia e design, come confermato da Giuseppe Cardona, grande appassionato di automobili.

“Ho noleggiato a lungo termine una Tesla Model 3 da Fratelli Barillà servizi per l’auto circa due mesi fa, è stato amore a prima vista. È il futuro, le prestazioni sono uniche.

Sensazioni alla guida speciali e diverse da tutte le altre auto, le prestazioni -assicura Cardona- sono da supercar ma con un costo da citycar.

La Tesla Model 3 è una macchina iper tecnologica, comodissima, dalle notevoli prestazioni. Una volta provata è impossibile tornare indietro. Provare per credere”.

La Model 3 ha un’autonomia di 530+ km, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e un design di raffinata ingegneria.

La trazione integrale Tesla dispone di due motori indipendenti. A differenza dei sistemi a trazione integrale tradizionali, i due motori controllano in modo digitale la coppia sulle ruote anteriori e su quelle posteriori — questo assicura una manovrabilità e un controllo della trazione notevolmente migliori.

Per guidare l’auto basta uno solo dei due motori, così non dovrai più preoccuparti di restare in panne. Se un motore smette di funzionare, puoi continuare in tutta sicurezza a guidare verso la tua destinazione utilizzando il secondo.

“Da grande appassionato di auto, ho sempre avuto vetture di prestigio e dalle prestazioni sportive. Volevo provare nuove tecnologie, vivere da vicino l’elettrico, Fratelli Barillà servizi per l’auto mi ha offerto questa possibilità grazie alle diverse vetture elettriche disponibili.

Ho scelto la Tesla Model 3 e non posso che dirmi soddisfatto. Grazie all’impianto fotovoltaico che ho installato a casa ricarico a costo 0. Non si paga bollo, i parcheggi, vai liberamente in tutte le zone ztl. C’è davvero una differenza abissale, se questo è il futuro che ben venga.

Ho un contratto di noleggio a lungo termine di due anni ma so già che proseguirò, con questo modello o un altro. Consiglio di provare a tutti l’elettrico, sarà impossibile farne a meno”, le parole di Cardona.

CONTATTI PER INFO E MAGGIORI INFORMAZIONI

Sede Fratelli Barillà servizi per l’auto:

Reggio Calabria (RC)

Via dei Monti-Traversa Calogero 20 – Località Catona – 89050

Tel. 0965371410

officina@fratellibarilla.it