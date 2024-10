Macchine elettriche e noleggio a lungo termine. Fratelli Barillà, la convenienza è assicurata

Fratelli Barillà servizi per l'auto assicura il massimo della convenienza. Disponibile una Tesla, per tutti i reggini inoltre la possibilità di fare un test drive gratuito...scopri di più

Convenienza, comodità e sicurezza. ‘Fratelli Barillà’ servizi per l’auto è un vero e proprio ‘universo’ di servizi, che accompagna i clienti a 360 gradi in tutto il percorso.

Scelta della vettura ideale, consegna, tutti i servizi dalla carrozzeria alla meccanica e le revisioni. Un solo luogo, una galassia di servizi. Giuseppe Barillà, responsabile commerciale di Fratelli Barillà, illustra nel dettaglio tutte le novità.

“Abbiamo aggiunto di recente il noleggio a lungo termine alla lunga lista di servizi che già offriamo a tutti i nostri clienti. Siamo partiti tanti anni fa come semplice carrozzeria, nel tempo abbiamo costantemente aggiunto servizi cosi da avere una gamma di prodotti e offerte più vasta possibile”, sottolinea Giuseppe Barillà.

COSA E’ IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

“Per avere una macchina nuova ci sono 3 possibilità: acquistarla, fare un leasing, il noleggio a lungo termine. Noi crediamo sul noleggio a lungo termine perchè è l’unico modo per capire quanto spendiamo esattamente.

Tutti i servizi sono inclusi, dalle assicurazioni kasko e furto all’assistenza h24, manutenzione ordinaria e straordinaria ed è inclusa la tassa di proprietà. In questo modo la convenienza è assicurata”, assicura il responsabile commerciale di Fratelli Barillà.

L’ELETTRICO E’ IL FUTURO

“Puntiamo fortemente sui veicoli elettrici, per noi rappresentano il futuro e in particolare per il nostro territorio. Abbiamo nella nostra azienda una Tesla, tra i prodotti migliori in assoluto sul mercato. Pagando un canone fisso non c’è alcuna preoccupazione o pensiero, essendo inclusi tutti i servizi da Fratelli Barillà”.

TEST DRIVE GRATUITO

“I veicoli elettrici si devono provare, spiegare non basta per far capire il comfort e il piacere di guidarli. Per questo motivo invitiamo tutti i reggini per un test drive gratuito presso la nostra azienda.

Cosi si potrà capire perfettamente come funziona, quali sono le caratteristiche, dove sono presenti le colonnine di ricarica a Reggio Calabria.

I costi di ricarica sono bassi, si può facilmente ricaricare sia in casa che nei garage o nelle colonnine presenti in città”.

CONTATTI PER INFO E MAGGIORI INFORMAZIONI

