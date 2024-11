Da oggi si disegna nell’aria. Arriva la penna 3Doodler

di Alessandro Sica – E’ il caso di dire che alle volte la fantasia può entrare veramente nella vita reale.Pensare di poter creare oggetti tridimensionali solamente disegnandoli con una semplice penna direttamente nell’aria. Fantascienza !Ed invece no grazie alla nuova 3Doodler ,una penna che è in grado di fare ciò che abbiamo appena scritto . Peter Dilworth e Maxwell Bogue della Wobbled Words di Boston , hanno realizzato La 3Doodle un oggetto del futuro, ma realizzato nel presente. Il suo utilizzo è quanto mai semplice. Basterà infatti collegare alla presa della corrente la 3Doodler, spingere un bottone sulla stessa ed cominciare a disegnare. La 3Doodle inizierà quindi a produrre fisicamente un piccolo filo di plastica che permette di materializzare un vero oggetto tridimensionale. Il filo di plastica non è altro che la cosiddetta ABS Plastic, un materiale usato da diverse stampanti 3D che con la penna della Wobbled Words si trasforma in inchiostro che renderà tridimensionale qualsiasi disegno. Ciò che rende unica la 3Doodle è il fatto che non si avrà bisogno di nessun tipo di computer particolare o di sofisticato software. Basta prendere la penna in mano e dare sfogo alla fantasia . Per quanto riguarda le specifiche tecniche la futuristica 3Doodle possiede delle dimensioni di 180×24 mm, pesa meno di 200 grammi ed è dotata di un alimentatore universale. La penna 3D oltretutto permette di guardare anche al rispetto della natura. Infatti oltre all’inchiostro ABS Plastic, è possibile utilizzare anche PLA, materiale biodegradabile composto da mais, che fonde a temperature inferiori rispetto all’ABS e che permette di avere un rispetto della natura maggiore. Un prodotto futuristico che ha avuto un successo importante nel portale Kickstart da cui era partito e che di sicuro non vediamo l’ora di utilizzare dando sfogo alla nostra creatività e magari creare qualche nuovo oggetto ancora mai realizzato!