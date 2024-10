Da Zio Fedele cibo per la mente e per il corpo con ‘Dimorfismo urbano’

Il bistrot di Via Zaleuco è felice di presentarvi un nuovo, imperdibile evento. Zio Fedele è ormai famoso per le iniziative un pò sopra le righe che gli avventori hanno imparato ad amare.

QUANDO

Martedì 11 giugno. A partire dalle ore 20:30 al bistrot avrà inizio “Dimorfismo urbano” un evento in cui l’ospite d’onore sarà un grande scienziato: Albert Einstein.

Il genio della fisica, sdoppiatosi in Spazio e Tempo, vi condurrà attraverso lʼorizzonte degli eventi che hanno caratterizzato la genesi e lo sviluppo della città di Reggio Calabria. Un mix di immagini suoni e parole attraverso tematiche di archeologia (Tempo) e architettura (Spazio) intervallate e arricchite da particolari pietanze storiche create ad hoc dallo Zio.

Cibo per la mente e cibo per il corpo, per una maggiore consapevolezza del trascorso urbano di Reggio Calabria.

Il futuro già esiste, quindi se ve lo siete persi non potrete più vederlo!

ZIO FEDELE

Zio Fedele è diventato, in poco tempo, uno dei punti di riferimento per i giovani reggini (e meno giovani) che hanno trovato nella ‘casa’ dello Zio un luogo intimo, accogliente, fatto di semplicità, amore per la propria terra e tanta, tanta professionalità.

Tutti i giorni si inizia con l’aperitivo dalle ore 18.30 fino all’after dinner.

INFO & PRENOTAZIONI

339.3149207