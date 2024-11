Dai provini di Amici e X-Factor ai Sanremo Music Awards: Citynow incontra la cantante reggina Noemi D’ Agostino

di Laura Maria Tavella – Nella scorsa puntata di Citynow.it, il programma di ReggioTv che,ogni settimana, approfondisce con video e interviste gli eventi più importanti a Reggio Calabria e provincia, ospite della trasmissione è stata la cantante reggina Noemi D’Agostino.

Il giovane talento reggino, appassionata di musica sin da bambina, ha intrapreso il difficile percorso artistico-musicale,fatto di sacrifici e rinunce, ma soprattutto molto studio.

“Tutto è cominciato con le sigle dei cartoni animati che ho amato di più- racconta Noemi ai microfoni di Citynow.it – Le cantavo continuamente, a tutte le ore del giorno.

Poi è arrivato lo Zecchino d’oro, ma la paura di andare avanti e del palcoscenico,soprattutto, mi terrorizzava. E ho abbandonato.

Ma ad iniziarmi alla musica, alla buona musica è stata mia madre: durante la gravidanza, quando io ero ancora in pancia, mi faceva ascoltare la stessa musica che amava lei”.

–Hai iniziato a studiare canto all’accademia musicale di canto moderno fino ad arrivare ai grandi palcoscenici, come quello di X-Factor e di Amici.

“Sì, ho fatto i provini di X-Factor lo scorso anno, superando la prima fase, ma purtroppo non sono riuscita a arrivare alla fase in cui avrei dovuto essere valutata dai giudici: è davvero dura arrivare sino a lì,adesso lo so. Ma è stata comunque una grande soddisfazione.

Lì ho conosciuto persone con la mia stessa passione, la musica: è importante confrontarsi con persone diverse, provenienti da tutta Italia, ognuno con la propria storia da raccontare e voglia di arrivare.

Anche Amici è stata una bellissima esperienza, ma diversa da X-Factor: i provini di Amici si svolgono negli studi televisivi, dove hai modo di toccare con mano il meccanismo che c’è dietro la trasmissione. “

-Oltre i provini di Amici e X-Factor, sei stata anche finalista ai Sanremo Music Awards.

“Sì, un concorso nazionale che si tiene a Sanremo. In quell’occasione ho conosciuto il maestro Meozzi, il maestro di Andrea Bocelli, che mi ha notata, sia per la voce, che per la canzone.

Sanremo resta il mio sogno, chiaramente. Ma è difficile arrivarci, molto difficile. Ma io ci provo!”

-Parliamo del tuo ultimo lavoro, che presenteremo con il videoclip “Ho bisogno di te”. Il messaggio di questa canzone sembra chiaro..

“È una canzone che ho scritto intorno ai 16, 17 anni.

Parla di un amore iniziato e finito: il sentimento e le sensazioni che provo adesso, rispetto a quella storia, sono diverse da allora.

Prima ci stavo male,adesso la storia è finita e non provo più nulla, anche se in un certo senso ringrazio che sia finita: mi ha permesso di scrivere questa canzone, quindi anche da qualcosa di doloroso può venir fuori qualcosa di positivo.

Il videoclip è stato girato proprio da voi di Citynow.it a Gioia Tauro.”

-Sei interprete ma soprattutto cantautrice delle tue canzoni.

“Sì. Amo scrivere da sola i pezzi che canto, così li sento più veri, più personali. Collaboro anche con Antonio Condello, il mio professore di musica.“

-Quali sono i tuoi progetti per il 2016?

“Vorrei fare un album, per il momento mi sto dedicando alle canzoni, un’altra l’ho appena finita e spero di concluderne altre a breve.”