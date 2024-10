Dalla Georgia a Reggio Calabria con una passione nel cuore: il calcio 

L’Associazione Georgia in Calabria, nella persona del Vice-Pesidente Gianmarco Crea vuole ringraziare Giorgi Surmanidze, il giovane di origine georgiana, residente a Reggio Calabria da diversi anni.

Grazie alla passione e all’impegno per lo sport ha raggiunto eccellenti traguardi nell’ambito del calcio. Il giovane milita nell’Aurora Gallico, squadra che milita nel campionato di Promozione, distinguendosi così per la sua personalità e bravura. L’Associazione augura al giovane ragazzo di avere tanti successi in futuro.