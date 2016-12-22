Danneggiamenti al pullman del Fondi Calcio, le parole di Giuseppe Falcomatà

«Intendo stigmatizzare con forza il grave episodio che ha portato al danneggiamento dell’autobus della squadra di calcio dell’Unicusano Fondi Calcio, ospite in città per la partita con la Reggina . È un fatto gravissimo, che di certo non appartiene alla cultura sportiva del rispetto e del sano fair play che caratterizza i colori amaranto, a partire dalla società fino alla nostra tifoseria».

«A nome della città di Reggio Calabria – ha aggiunto il Sindaco Falcomatà – voglio esprimere la mia piena solidarietà al presidente del Fondi, alla Società e ai suoi tifosi. Ringrazio il Presidente Praticò per aver messo subito a disposizione della squadra ospite un pullman affinché siano garantiti gli spostamenti. Sono certo che le forze dell’ordine faranno presto piena luce sull’accaduto, affinché i responsabili paghino per questo vile gesto che nulla ha a che vedere con i valori della Reggio sportiva».