Danza col fuoco, buona musica e tavoli all’aperto: la settima da Zio Fedele

Con l’arrivo del mese di luglio, la programmazione di eventi del bistrot di via Zaleuco si fa ancora più intensa.

Zio Fedele già tempo ha smesso di proporre ai suoi avventori solamente buon cibo ed ottima musica ed ha aperto le sue porte alle più disparate iniziative. Cultura, aggregazione sociale, divertimento, sono solo alcuni degli ingredienti base che caratterizzano le proposte del centralissimo locale che, con grande maestria, ha conquistato il cuore dei reggini.

Per la prima settimana di luglio il ritmo si fa ancor più serrato: gli eventi in programma per la sera sono ben quattro! Ma la vera novità risiede nella diversificazione delle proposte pensate su misura per voi che, da mesi, affollate lo Zio.

CALENDARIO EVENTI DELLA SETTIMA

MARTEDì 2 LUGLIO

Si parte, come di consueto il martedì. Alle ore 18:30 di martedì 2 luglio, Zio Fedele ospiterà il concerto di fine anno “Ars Music“. L’Accademia nasce a Oppido Mamertina nel febbraio del 2014. Qualche anno dopo, nell’ottobre del 2017 viene inaugurata un’altra sede a Reggio Calabria. L’obiettivo principale è quello di far crescere gli allievi coltivando l’interesse e la passione per la musica.

Lezioni individuali e collettive per ogni strumento musicale, laboratori di musica d’insieme, studio di registrazione.

MERCOLEDì 3 LUGLIO

Dopo il grande successo della scorsa settimana, mercoledì 3 luglio, da Zio Fedele tornano Massimo Trunfio e Enzino Y. La reunion dei due personaggi più conosciuti della movida reggina, ha incuriosito i clienti dello Zio che non hanno resistito ad un tuffo nel passato. I due artisti proporranno, anche questa settimana, il loro nuovo progetto musicale per soddisfare tutti i nostalgici.

Leggi anche

VENERDì 5 LUGLIO

La settimana di Zio Fedele prosegue con un evento inedito: un fire show. Protagonista di questo imperdibile appuntamento Giuliana Randazzo in arte Giulian Giuliana. La giovane catanese si esibirà in via Zaleuco in alcune performance tratte dal suo spettacolo ‘Shara’. Danza col fuoco e danza acrobatica con attrezzi di fuoco, tutto nel massimo della sicurezza.

L’evento organizzato per venerdì 5 luglio (ore 22:00) non è un semplice spettacolo di intrattenimento, ma una vera e propria ricerca della fluidità del movimento con l’attrezzo infuocato. Un evento dedicato anche alle famiglie perché adatto ai più piccoli che potranno sognare degustando un menù apposito, mentre a chi piace il piccante tante curiosità ideate dallo zio.

– Spettacolo a cura di Giuliana Randazzo

– Menù piccante dal food ai Drinks al peperoncino

– Menù baby hamburger patate e bibita a 5 euro

DOMENICA 7 LUGLIO

Dopo aver allietato le serate invernali dello Zio, Carmelo e Pasquale tornano sul palcoscenico di via Zaleuco in compagnia del percussionista Argiuna. I tre adesso formano una band: i Picca Dilli. Già amati dagli avventori, i tre tornano domenica 7 luglio in un altro imperdibile live che li vuole far conoscere ai reggini come un gruppo di ragazzi uniti dalla stessa passione: la musica.

Preparatevi ad un’estate all’insegna del buon gusto e della buona musica. Special reunion, nuovo menu e drink all’aperto. Siete pronti per l’estate dello ‘Zio’?

A partire da domani, martedì 2 luglio, Zio Fedele offre ai reggini anche la possibilità di gustare le sue prelibatezze all’aperto. Si torna dunque a mangiare e bere all’aperto, per assaporare ancor di più il clima estivo di Reggio Calabria.

Perché Zio Fedele non è un bar, non è un ristorante, non è un pub, ma un’emozione.

#ziofedelefamilybistrot #ziofedele#ilmodogiustodistareinsieme

INFO & PRENOTAZIONI

339.3149207