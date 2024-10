L’estate da Zio Fedele si fa più fresca tra special reunion, nuovo menu e drink all’aperto

Nuovo menu e nuovi eventi. Tutti all’aperto. A partire da questa settimana l’area antistante Zio Fedele verrà invasa dagli originali arredamenti ‘made in Zaminga’. Protagonisti, questa settimana, ben tre musicisti reggini

L’estate targata ‘Zio Fedele’ sta per iniziare.

I sapori del nostro mare hanno già invaso le stradine interne del centro città tra cui anche l’elegante e storica via Zaleuco. E Zio Fedele è già pronto per la sua trasformazione in occasione della stagione estiva con un nuovo menu a base di pesce e dieci varanti di panini al pesce spada pronti a stupire i palati dei reggini.

Nuovo menu e nuovi eventi dunque. Tutti all’aperto.

A partire da questa settimana, come di consueto, l’area antistante i locali dello ‘Zio’ verrà invasa dagli originali arredamenti ‘made in Zaminga’. Tavolini, sedie, sgabelli e snack firmati Antonio Aricò e Saverio Zaminga abbelliranno lo spazio esterno.

La partenza è in grande stile.

Giovedì 27 giugno lo staff del noto locale reggino ha ideato un evento da veri intenditori della musica con la ‘Reunion Massimo Trunfio & Enzino Y’. Leader indiscussi della movida reggina hanno fatto la storia nel panorama musicale di Reggio Calabria. Oggi i due artisti tornano insieme per un nuovo progetto musicale.

“Sarà bellissimo – spiega ai nostri microfoni Massimo Trunfio – Con Enzino c’è sempre stato un rapporto di affetto e stima reciproca. Siamo stati in Spagna e Albania e abbiamo suonato insieme per molti anni. Ricordo i primi falò in spiaggia a Reggio Calabria quando si aspettava l’alba al ritmo della nostra musica. E’ un piacere tornare a suonare insieme. Enzino è un grande professionista”.

Un grande feeling ha legato per tanto tempo i due musicisti reggini. Adesso è arrivato il momento di suonare nuovamente insieme.

“Bastava uno sguardo o un colpo di djambe per capire quale sarebbe stato il passaggio musicale successivo – spiega Enzino – In quest’ultimo periodo molti amici ed imprenditori si sono messi in testa di farci suonare insieme. Abbiamo scelto di suonare da Zio Fedele perchè ci lega una forte amicizia sin dai tempi dei falò. Vedremo cosa succederà. Magari può essere l’inizio di una nuova stagione insieme come vero e proprio gruppo”.

La musica di Zio Fedele riparte domenica 30 giugno a partire dalle ore 9:30 con le ‘Odio l’estate’, un mix di canzoni estive di ‘Augusto Favaloro e i Rubacuori’.

Preparatevi ad un’estate all’insegna del buon gusto e della buona musica. Special reunion, nuovo menu e drink all’aperto. Siete pronti per l’estate dello ‘Zio’?

Perché Zio Fedele non è un bar, non è un ristorante, non è un pub, ma un’emozione.

