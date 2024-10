Danza – L’Asd Copacabana Reggio in finale al Campionato Italiano di Categoria FIDS

Si è concluso da pochi giorni il Campionato Italiano di Categoria FIDS svoltosi presso la Fiera di Rimini.

L’Asd Copacabana del Tecnico Federale Mariangela Bagnato e del Presidente Alessandro Mitidieri conquista la finale 16/Ol classe B nel Duo Show Dance chiudendo al 5 posto su 34 coppie in gara con le atlete Aurora Mole’ e Martina Mole’ , uniche atlete arrivate in finale per la regione Calabria in questa categoria e disciplina, già campionesse Regionali in Calabria con la coreografia “Sound’s of Africa” del tecnico Federale Bagnato Mariangela.

Ottimo risultato anche per la piccola Valentina Meduri che sfiora la finale nella categoria 8/11 classe B contro una quarantina di atleti provenienti da tutta Italia.

“Siamo orgogliosi dei nostri atleti che in cosi poco tempo di attività dell’associazione hanno conquistato la finale ad un evento così importante e unico come il Campionato Italiano delle danze Accademiche, appuntamento che un atleta attende con ansia per tutto l’anno” ha commentato il presidente e preparatore atletico dell’Associazione Mitidieri.

Una bella realtà che si sta facendo spazio nel panorama reggino della danza sportiva.

Auguriamo a questi atleti di portare sempre alto il nome della loro regione e della città di Reggio Calabria.