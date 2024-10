Vaccini – A 35 giorni dalla prima dose giù del 95% il rischio decesso: i dati dell’Iss

Il rischio di infezione, ricovero e decesso diminuisce progressivamente dopo le prime due settimane dalla prima dose di vaccino, e dopo 35 giorni

“si osserva una stabilizzazione della riduzione che è circa dell’80% per il rischio di diagnosi, del 90% per il rischio di ricovero e del 95% per il rischio di decesso. Questi effetti sono simili sia negli uomini che nelle donne e in persone in diverse fasce di età”.