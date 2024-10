Basile (Fattoria della Piana): “Dazi Usa? Sarebbe una mazzata per le nostre eccellenze”

Donald Trump è passato dalle parole ai fatti. Dal 18 ottobre scatterà l’applicazione dei dazi Usa sui prodotti europei importati negli Stati Uniti, e diverse sono le aziende italiane che ne risentiranno.

Uno dei settori più colpiti dalla nuova politica commerciale americana sarà sicuramente quello del Made in Italy. Le eccellenze del nostro Paese, specie quelle agroalimentari, sono particolarmente apprezzate all’estero e dalle esportazioni hanno sempre tratto un notevole ritorno economico in questi anni.

L’applicazione dei dazi Usa, dunque, andrebbe a creare non pochi problemi all’export del Made in Italy, avendo una ripercussione su industria ed economia italiana.

Su alcuni prodotti agroalimentari (pecorino, parmigiano, grana padano, provolone e altri) verrà applicata una tassa del 25%, dazi che costeranno al nostro paese circa un 1 miliardo di euro.

Il Premier Giuseppe Conte e il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio hanno assicurato che faranno di tutto per evitare l’applicazione dei dazi, mancano pochi giorni ed è una corsa contro il tempo.

Ai microfoni di CityNow è intervenuto sull’argomento Carmelo Basile, presidente di Fattoria della Piana, una delle realtà più importanti della provincia reggina.

“Questa notizia ci ha allarmato enormemente, anche perchè gli Usa rappresentano per Fattoria della Piana il primo paese di esportazione all’estero.

Si tratta di una misura assurda anche perchè alcuni dei prodotti colpiti dai dazi, come ad esempio il pecorino, non vengono prodotti in America quindi si crea soltanto un danno ad aziende e consumatori.

Noi ci stiamo coordinando con il nostro importatore americano (Atlanta Corporation, ndr), azienda che ha un giro d’importazione che si gira sul miliardo di dollari. Per loro sarebbe un salasso da 250 milioni di dollari, impossibile da sostenere”, le parole di Basile.