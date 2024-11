De Masi, Confindustria Reggio: Vicini a imprenditore, caso emblematico per la sua gravità

“Vicinanza e amicizia all’imprenditore Nino De Masi, a cui manifestiamo tutto il nostro sostegno umano e istituzionale nel difficilissimo momento che sta attraversando. La politica e le istituzioni dimostrino concreta attenzione e buon senso su una questione emblematica nella sua gravità”.Così Confindustria Reggio Calabria interviene sugli ultimi sviluppi della crisi dell’impresa pianigiana che, dopo un lungo contenzioso giudiziario con alcuni istituti di credito, adesso rischia la chiusura. “Siamo fermamente convinti che i problemi dell’azienda De Masi, una delle storiche realtà industriali della provincia di Reggio Calabria, vadano affrontati dallo Stato che deve farsi carico delle proprie responsabilità. In ballo non c’è solo la sopravvivenza di un’azienda e il futuro delle famiglie di decine di lavoratori, ma l’idea stessa di Stato che, mai come in questo caso, si dimostra sordo e distante dalle effettive esigenze di cittadini e imprese”. i need to buy the